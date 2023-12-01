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الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

وتشدد الوزارة على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تلغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".

وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).

يأتي ذلك بعدما دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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