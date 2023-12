شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: المساعدات الحالية لا تغطي احتياجات سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، إن المساعدات الإنسانية التي تصل حاليًا إلى غزة، لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة، من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع دولي طارئ عُقد في العاصمة الأردنية، لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 30 منظمة إنسانية أممية ودولية، وممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.

وضم الاجتماع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ضغط المجتمع الدولي

وشدد المشاركون على ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.

وبحثوا الوضع الإنساني الحاليّ في غزة، وضرورة احترام القانون الدولي، وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة، مبينين الجهود المبذولة حاليًا من المنظمات والدول التي يمثلونها والتحديات في إيصال المساعدات إلى القطاع وطرق تجاوزها.

وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع، بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها، وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.