شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مالي من الإيسيسكو للطلاب الفلسطيين في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مبادرة لتقديم منحة مالية لأكثر من 100 شاب وفتاة من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في عدد من الجامعات المغربية، دعمًا لهم في ظل الظروف التي تتعرض لها أسرهم في فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك في إطار احتفاء المنظمة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ استقبلت هؤلاء الطلاب في مقرها بالرباط.

تضحيات وشرف

وأعرب المدير العام للمنظمة د. سالم المالك، في كلمته خلال اللقاء مع الطلاب الفلسطينيين، عن تضامن المنظمة معهم، لما يمثلونه من رمزية للقضية الفلسطينية، وما شهدته ولا تزال من تضحيات وشرف.

وأشار إلى أن الإيسيسكو بجميع قياداتها وموظفيها، تشاطر الطلبة مشاعر العزاء في من فقدوهم من أحباب.

ودعا الطلاب الفلسطينيين إلى التسلح بالعلم، وخوض معركة البناء بكل حيوية وإرادة، لما تمثله من شرف، مؤكدًا أن الشباب والأطفال في فلسطين قادرون على مواصلة كتابة تاريخ تسوده العزة، وتتسامى فيه البطولات والتضحيات، رغم ما تمر به بلادهم من أحداث عصيبة.