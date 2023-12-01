اخبار الخليج

الخليج اليوم .. هل يعقل.. نمر يشارك شباناً وجبة "الكبسة" في السعودية!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

رغم تجديد منع الجهات الحكومية الرسمية المتتالي بعدم اقتناء وتربية حيوانات مفترسة سواء في المنازل أو الاستراحات الخاصة، إلا أنه يبدو ما زال هناك من يضرب عرض الحائط بتحذيرات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إذ أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة شباب يتناولون وجبة عشائهم برفقة حيوان مفترس "نمر"، على ذات الطبق.

 

وأثار مقطع الفيديو المتداول استياء السعوديين لتناول "النمر" وجبة العشاء مع عدة أشخاص، بعد أن أدخله أحدهم على مجموعة أصدقائه الذين كانوا يتناولون الوجبة، معتبرين الأمر تهاوناً في أرواح الآخرين إذ يعد حيواناً مفترساً.

 

وعززت أنظمتها عبر ذراعها "تنمية الحياة الفطرية" من أجل منع اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا في ظروف خاصة على غرار أغراض التوعية والبحث العلمي، إذ يعد سلوكها خطرًا على مربيها والمجتمع، فيما كانت "الحياة الفطرية"، رصدت عشرات الحالات في الفترة الماضية لهروبها إما من المنازل أو الاستراحات الخاصة.

 

وأوضحت أن التعامل مع الحيوانات المفترسة أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا