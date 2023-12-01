الخليج اليوم .. فيديو وثق محاولة الاعتداء.. القبض على حامل "السيف" بالرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي محاولاً الاعتداء على آخرين بسلاح أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جاء ذلك بعد أن وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص، في منطقة صحراوية مخصصة للنزهة والتطعيس في السعودية..

وأظهر مقطع الفيديو نزول أحد الأشخاص من سيارته ويحمل في يده سيفا كبيرا، وقام بإخفائه خلف ظهره، وهاجم عدة أشخاص حامل السيف، وقاموا بمطاردته، وتبادل الطرفان الضربات قبل أن يقرر الأخير الهروب.

وهرب حامل السيف إلى داخل سيارته، وحاول بعض المتواجدين اللحاق به إلا أنه تمكن من قيادة السيارة ومغادرة المكان بسرعة.

الجدير بالذكر أن حامل السيف كان يقود سيارة "هايلوكس" بدون لوحات، ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع المشاجرة التي انتهت بدون حدوث أي إصابات، حسب ما أوضح الفيديو.