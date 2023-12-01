السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "اليوم السابع" إن الزعيمين اتفقا على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة والتحرك لضمان عبور المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف المجالات.

تناول اللقاء كذلك متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، والتصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي قرر الجيش الإسرائيلي استئناف القتال ضد الحركة في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".

وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).