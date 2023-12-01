اخبار الخليج

السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "اليوم السابع" إن الزعيمين اتفقا على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة والتحرك لضمان عبور المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

من جانبه، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف المجالات.

تناول اللقاء كذلك متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، والتصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي قرر الجيش الإسرائيلي استئناف القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".

وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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