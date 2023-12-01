السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات

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من جانبه، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف المجالات.
تناول اللقاء كذلك متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، والتصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).