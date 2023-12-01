إعلام: الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن تجرى "تحت النار"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن، بحسب قوله.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.

ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.

سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.