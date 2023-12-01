إعلام: أضرار فادحة بمستوطنة "مفلاسيم" في غلاف غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بوقوع أضرار فادحة في مستوطنة "مفلاسيم" الواقعة في منطقة غلاف غزة، على خلفية سقوط رشقات صاروخية من قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.
ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".