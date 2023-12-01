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نزوح مليون صومالي بسبب الفيضانات

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واس - مقديشو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح مليون صومالي بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، محذرًا من انتشار الأمراض بين السكان.

وأفادت تقارير أن ما لا يقل عن 270 شخصًا لقوا حتفهم في الصومال وكينيا وجنوب إثيوبيا، وتستعد المنطقة القارية التي خرجت للتو من الجفاف الطويل إلى المزيد من الأمطار الغزيرة.

وضع أكثر خطورة

وكانت المياه قد غمرت بلدات صومالية بأكملها، ما أجبر جميع سكانها تقريبًا على البحث عن مأوى في أماكن أخرى.

وتواجه إثيوبيا وكينيا المجاورتان أيضًا فيضانات واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن يصبح الوضع أكثر خطورة مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى أوائل العام المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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