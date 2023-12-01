الشيخ محمد بن زايد يلتقي الملك تشارلز الثالث في دبي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي بدأ الخميس في مدينة إكسبو دبي.

ورحب رئيس الإمارات خلال اللقاء بزيارة الملك تشارلز الثالث ومشاركته في أعمال المؤتمر، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى أهميته هذا المؤتمر للخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي من وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

كذلك، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الملك تشارلز الثالث، وأعرب خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بالزيارة الملكية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد تقديره لإسهامات جلالته في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ومُقرر أن يلقي الملك تشارلز كلمة افتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد الجمعة، ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28).