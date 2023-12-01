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عبد اللهيان: واشنطن وتل أبيب لم تفكرا في العواقب الوخيمة لاستئناف العدوان على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - طهران - الخليج 365. وطالب عبد اللهيان على برنامج "إكس"، اليوم الجمعة، بوقف الحرب على غزة قبل "فوات الأوان"، وأضاف أن "استمرار الحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة".

وتابع عبد اللهيان: "لا يوجد حل سوى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والاتفاق حول تبادل الأسرى... الأسرى لا يتم تحريرهم بالحرب بل سيؤدي القصف لقتلهم".

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إرادة الشعب الفلسطيني ستحسم الأمور في نهاية المطاف و"ليس حضور المدمرات البحرية".

وانتهى صباح اليوم الجمعة، موعد الهدنة المتفق عليها في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية قطرية دون تجديد.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - الخليج 365 عربي, 1920, 01.12.2023

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

وجاء الاتفاق على الهدنة بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم، عن مقتل 32 فلسطينيا وإصابة العشرات، منذ تجدد القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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