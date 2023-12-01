"كابينيت الحرب": استمرار الحرب على غزة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن "كابينيت الحرب" على غزة، أن الحرب مستمرة على القطاع حتى تهيئة الظروف لإدارة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.
ويأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".