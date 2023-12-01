شكرا لقرائتكم خبر عن "القسام" تقصف إسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت منذ قليل مواجهات عنيفة عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، حيث تمكن مقاتلى القسام من استهداف كتيبة من سلاح المشاة التابع للاحتلال الإسرائيلى داخل مبنى في بيت حانون بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسدود.