شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: إقبال المواطنين المصريين على التصويت فى تزايد مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر ورئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت أسامة شلتوت، استمرار العملية الإنتخابية، بصورة جيدة، وقال إن إقبال المواطنين المصريين في الكويت، على التصويت، في تزايد مستمر منذ فتح باب التصويت بالتاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأوضح السفير أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم /الجمعة/ - أن الإقبال على العملية الانتخابية في تزايد مع تنوعها من جميع فئات الجالية "شباب وسيدات وكبار السن"، مؤكدا أن اختيار أرض المعارض؛ لتكون مقرا انتخابيا؛ جاء مناسبا لاحتواء الاعداد الكبيرة التي جاءت للتصويت وسط أجواء احتفالية ووطنية .



وأضاف أن الكثير من أبناء الجالية المصرية بالكويت يصطحبون أبنائهم من الأطفال خلال التصويت لتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية في الانتخابات التي من خلالها يحدد مستقبل الوطن خلال المرحلة القادمة .



ووجه السفير المصري، الشكر والتحية للشرطة الكويتية؛ لقيامهم منذ الصباح بتأمين المقر الإنتخابي من الخارج وتواجدهم؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.



وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.



وحرص المصريين ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريين في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية .



وانطلقت اعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة (بتوقيت الكويت المحلي)، والتي تستمر حتى التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام .



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).