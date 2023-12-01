شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد مستقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، إن الوضع الصحي لأمير البلاد لا زال مستقرا.

وأهاب الديوان الأميري، في بيان، نقلته وكالة كونا الكويتية للأنباء، بالجميع تحري الدقة في تناقل المعلومات المتعلقة بصحة الأميرـ والأخذ بها من مصادرها الرسمية.

أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، أول أمس، عن دخول سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأوضح الديوان الأميري في بيان، نقلته وكالة كونا الكويتية للأنباء، إن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ولله الحمد سائلين المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه