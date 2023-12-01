شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استئناف الأعمال العسكرية في غزة يعد أمراً كارثياً، داعية جميع الأطراف والدول ذات التأثير إلى مضاعفة الجهود لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في تصريح صحفي، عن قلق المنظمة إزاء تصريحات القادة السياسيين والعسكريين الإسرائليين، التي تشير إلى أنهم خططوا لتوسيع وتكثيف الهجوم العسكري، مشيرًا إلى أن الآلاف من الفلسطينيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويواجه آخرون خطر التهجير القسري إلى مناطق مكتظة أصلا وغير صحية في غزة.

العدوان على غزة

قال: بموجب القانون الدولي يتعين على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضمان الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوي، والالتزام بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثة دون عوائق للمدنيين.

ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الهائلة، ووقف إسرائيل لممارسات الاعتقال التعسفي.