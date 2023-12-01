سفير مصر فى هلسنكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة - سامية سيد - أدلى السفير هيثم صلاح كامل، سفير مصر لدى هلسنكى بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية، وقال السفير إنه رغم كثافة هطول الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لتصل البرودة الفعلية لدرجة 20 تحت الصفر، إلا أن إصرار الجالية ووطنيتهم المتناهية وبالرغم من كبر سن أحدهم لم يمنعهم شيء أو يحول دون الحضور للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير هيثم صلاح قائلا: حتى الأمهات اصطحبن أبنائهن رغم الصقيع والثلوج ليشاركن بفرحة العرس الانتخابى، وهذا هو قمة الوطنية.

وبدأ تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.