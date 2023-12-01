الديوان الأميري الكويتي: الوضع الصحي لأمير البلاد مستقر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد لا يزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية".

29 نوفمبر, 07:58 GMT

وأمس الأول (الأربعاء)، تعرض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد".

وكانت الكويت قد نفت في أغسطس/ آب الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.