الخليج اليوم .. لجمع 222 مليون دولار.. "MBC" السعودية تطرح 10% من أسهمها للاكتتاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت مجموعة "إم بي سي" السعودية النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وحددت الشركة "النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها بين 23 ريالا (6.13 دولارات)، و25 ريالا (6.66 دولارات)، للسهم، ما يعني أن الشركة ستجمع قرابة 222 مليون دولار.

وستطرح مجموعة "إم بي سي" 33.25 مليون سهم في السوق، أي قرابة 10% من أسهمها، وستبدأ عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اعتبارا من 30 نوفمبر، وحتى ظهر السادس من ديسمبر القادم، بتوقيت السعودية، على أن يحدد سعر الطرح يوم 12 ديسمبر.

وعينت المجموعة "إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جيه بي مورغان العربية السعودية"، و"الأهالي المالية"، كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية الطرح، كما عينت "إتش إس بي سي" مديرا للاكتتاب، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

ومن المتوقع أن "يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16.624.999 سهما".

تحديد النطاق السعري لاكتتاب إم بي سي في تاسي بين 23 و25 ريالا #اكتتابات#MBC#إم_بي_سي#مجموعة_إم_بي_سي#تاسي#السوق_السعوديhttps://t.co/Cfq5HwLMF0pic.twitter.com/xrDQY4wpjj

— بوابة أرقام المالية (@Argaam) November 30, 2023

وتملك الحكومة السعودية 60% من مجموعة "إم بي سي"، في حين يملك مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها وليد بن آل إبراهيم، الحصة المتبقية.

وبلغت إيرادات المجموعة خلال 2022، 3.49 مليارات ريال (930 مليون دولار)، كما أن لديها أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعيا.

ومن المقرر أن تكون "MBC" أول إدراج كبير في السوق السعودية منذ طرح شركة "سال السعودية للخدمات اللوجستية" البالغ 678 مليون دولار، وإدراج أسهمها مطلع نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات