شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام مصر بالكويت لـ(أ ش أ): مشاركة قوية للمرأة والأسرة في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، حرص المرأة المصرية المتواجدة في الكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الساعات الأخيرة من اليوم الأول من تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا قويا ومميزا من الأُسر المصرية والسيدات في دولة الكويت.



وقالت قنصل عام مصر بالكويت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة- إن مشاركة المرأة المصرية وحرصها على تأدية واجبها الوطني هي رسالة واضحة بأهمية أداء الواجب الوطني عبر المشاركة الإيجابية والفعالة من خلال التصويت في الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن.

وأعربت السفيرة هبة زكي عن التطلع إلى أن يستمر الإقبال المتزايد على التصويت الذي نشهده اليوم خلال اليومين القادمين، مؤكدة أن التسهيلات التي تقدمها السفارة تجعل عملية التصويت لا تزيد عن ثلاثة دقائق، ومضيفة أن المصريين يدلون بأصواتهم في أجواء احتفالية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام. وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

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