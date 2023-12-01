شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: استئناف قصف غزة يجسد عجز المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر البرلمان العربي، استئناف قصف الاحتلال الغاشم لقطاع غزة بهدف قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل، في مشهد يؤكد مجدداً استخفاف الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.

وحذّر في بيان اليوم، من أن استمرار العدوان، الذي من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

العدوان على غزة

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف العدوان، والعودة إلى الهدنة، التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.