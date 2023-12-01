الخليج اليوم .. "واينت": هرتصوغ يلتقي أمير قطر بالإمارات على خلفية تقارير عن استمرار مفاوضات إطلاق الأسرى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد موقع "واينت" العبري، الجمعة، بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقى أمير قطر تميم بن حمد على هامش مؤتمر المناخ في الإمارات على خلفية تقارير عن استمرار مفاوضات إطلاق الأسرى.

وقال الموقع، "إنه في لقاء تاريخي والأول من نوعه، التقى رئيس إسرائيل يتسحاق هرتصوغ، صباح اليوم، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت الموقع إلى أن "محادثة طويلة دارت بين الرجلين، وتم تصويرهما وهما يتصافحان، مع وجود تقارير تفيد بأن المفاوضات مع حركة حماس، التي تتوسط فيها قطر، مستمرة على الرغم من استئناف القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر: واينت