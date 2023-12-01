مصريون بالأردن: مشاركتنا فى الانتخابات تأكيد لوقوفنا مع وطننا ضد أي مخاطر

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القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، سادت أجواء من التكاتف والتعاون والتنسيق بين أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل التجمع والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى مقر السفارة المصرية بعمان.

وكان المصريون المقيمون فى الأردنية ، قد بدأوا صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.



وفتح مركزى الاقتراع فى عمان والعقبة، أبوابهما أمام الناخبين فى تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلى للأردن واستمر التصويت حتى الساعة 9 مساء من اليوم ذاته ، فيما يستمر لمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



مواطنون مصريون مقيمون فى الأردن، أكدوا فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أنهم جاءوا من أجل ممارسة دورهم الوطنى وحقهم الدستوري، مشيرين إلى دعمهم الكامل لبلادهم ضد المخاطر التى تمر بها المنطقة.



وقال المواطن على على الوهيدي، وهو صاحب مكتب إنشاءات بالأردن ومتواجد منذ 30 عاما، إنه حريص على المشاركة فى الانتخابات كل مرة ولكن هذه المرة الوضع أكثر إلحاحا نظرا لما تمر به المنطقة من مخاطر وبالتالى يجب الوقوف مع مصر ضد هذه الأوضاع وذلك عبر المشاركة واختيار من يحفظ لمصر كيانها ووضعها.



وأضاف الوهيدى أنه وعلى مدار الأيام الماضية، استطاع أن يوعى المصريين المقيمين فى الأردن بأهمية المشاركة فى الانتخابات، مؤكدا أنه تواصل مع السفارة المصرية وعمل على تشجيع وجذب المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.



وأشار إلى أنه وجد تجاوبا من المواطنين المصريين المقيمين بالأردن إيمانا منهم بأهمية المرحلة الراهنة والمخاطر التى تمر بها بلدنا، مؤكدا أن التسهيلات التى قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات والسفارة المصرية كانت لها دور كبير فى جذب الناخبين.

وبدوره، قال حسين الحسينى، مصرى مقيم بالأردن من سنوات، أحد أبناء الجالية، إن اليوم هو عرس انتخابى ويجب على الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنه على تواصل مستمر بالسفارة وحريص على حضور كافة المناسبات وخصوصا الانتخابات.

وأضاف الحسيني، أن مصر تحتاج منا الكثير وهذا واجب وطنى على الجميع ويجب المشاركة بكثافة لإرسال رسالة بأن المصريين قادرون على الحفاظ على بلداهم، مؤكدا أنه كان حريصا على التواصل مع معارفهم وحثهم على الحضور فى هذه الانتخابات.

ونوه إلى أن السفارة قدمت كافة التسهيلات للناخين واليوم الأول مر بكل سهولة ويسر ولم نشعر بأى أزمة، مؤكدا أنه سيواصل دعوة الأصدقاء والمصريين المقيمين فى الأردن من أجل المشاركة فى الأيام القادمة من التصويت.

عبد الوهاب كسبة، مصرى مقيم فى الأردن منذ 40 عاما ويعمل فى الاستثمارات، قال إنه قام ومنذ أيام قبل الانتخابات بالعمل على التواصل مع السفارة وأبناء الجالية المصرية بالأردن من أجل حثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف كسبة، أن المصريين فى الأردن يعشقون بلدهم مصر ومستعدون لتقديم أى شىء لها وحرصهم اليوم على المشاركة اليوم فى الانتخابات الرئاسية هو رد جميل لمصر ورئيسها، مؤكدا أن مصر تتعرض للعديد من المخاطر ويجب على الجميع الوقوف معها وهو ما نقوم به حاليا من خلال المشاركة.

من جانبه، قال كمال عتمان وهو رجل أعمال مصرى مقيم فى الأردن، إن اليوم كان عرس انتخابى والمشاركة فيه واجب وطنى وحق دستوري، مؤكدا أنه يعمل على توعية المصريين المقيمين من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 هو ما تم اليوم.

وشدد عتمان على ضرورة مشاركة الجميع لرد الجميل لبلده، مشيرا إلى أن مصر تستحق الكثير ونحن سنعمل على رد هذا الجميل، مشيدا بالعلاقات المصرية الأردنية وهو ما ظهر اليوم من خلال التسهيلات التى قدمها الأردن لإنجاح الانتخابات المصرية.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية فى الأردن، على وجود عدد من الكراسى المتحركة للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة فى السن أو المرضى أو غيرهم من أجل توصليهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

كما قدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومى لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا فى جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.

كما وضعت السفارة المصرية بالأردن عددا من الكراسى لمندوبى المرشحين داخل اللجنة لمتابعة عملية التصويت وذلك حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما هيأت كافة وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع للناخبين، فيما حرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينا للعملية الانتخابية وتأكيدا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.

وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل كافة الإجراءات التى تسهل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت فى الانتخابات على مدار 3 أيام بدأ من اليوم، فيما وضعت كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.