شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة استهداف المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم، أن الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية، تُدين بشدة تلك الجرائم التي ازْدَرَت واستهترت بأرواح الأبرياء، وجعلت من قتل الأطفال والنساء أمراً مستباحاً لا ترى لهم به حقاً من حُرمة ولا آدمية.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته الأممية في حفظ سلامة المدنيين الذين باتوا في مرمى هذه الحرب، في سياق همجية انتقام جماعيٍّ، وخروج عن القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية، مطالباً بإيقاف هذا النزف الدامي.