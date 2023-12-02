شكرا لقرائتكم خبر عن النيابات العامة العربية تؤكد أهمية تشجيع الحوار القضائي وتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت توصيات التقرير الختامي للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب في المغرب، تعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب والمتمثّلة في تشجيع الحوار القضائي.

كما شددت على أهمية التواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها.

تعزيز التواصل المؤسساتي

هذا بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضائها، والعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية بأعضاء من الدول العربية غير المنضمة.

كذلك من بين التوصيات السعي إلى التعريف بالجمعية وتعزيز قدراتها الفنية، والسعي إلى اعتماد آليات تعاون جديدة كفيلة بتحقيق الفعالية للتصدي لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة.

كما حث التقرير الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة بالدول العربية، وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة، وإحداث آليات للتواصل فيما بينهم، وإعداد أدلة عملية موجهة لأعضاء النيابة العامة حول سبل التصدي للجرائم.

جمعية النواب العموم العرب

كانت اختتمت أعمال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب والندوة الدولية المصاحبة في المغرب.

وجاء تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"،

ورأس وفد المملكة خلال أعمال الاجتماع والندوة النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.