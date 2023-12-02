شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال أبلغها والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى القطاع بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر.

وأضاف: يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.

استئناف العدوان على غزة

وأشارت الجمعية إلى أن القرار الإسرائيلي يزيد من معاناة الفلسطينيين، ومن حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ56.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

عدم كفاية المساعدات الإغاثية

وخلال فترة الهدنة، دخلت شاحنات من المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

لكن كمية المساعدات الإغاثية والطبية وشاحنات الوقود التي دخلت، لم تكن كافية لسد الاحتياجات المتزايدة لأهالي غزة.