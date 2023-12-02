شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة ممثلة الأمم المتحدة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تجدد تأشيرة عمل منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة هاستينغز بعد انتهاء صلاحيتها في وقت لاحق من هذا الشهر".

ولم يقدم المتحدث تفاصيل بشأن ما إن سيتم استبدال هاستينجز أو ستواصل عملها من مكان آخر، الا أنه أكد "ثقة الأمين العام الكاملة" بها.

وأضاف: رأيتم بعض الهجمات العامة جدا على "إكس" ضدها والتي كانت غير مقبولة على الإطلاق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين الكندية هاستينجز في ديسمبر فى هذا المنصب، وأيضا نائبة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وفي نهاية أكتوبر، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاستينجز عبر "إكس"، متهمة إياها بأنها ليست "محايدة" أو "موضوعية".

ورأت الوزارة أن "خطاب هاستينغز الخطير يعرض المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين الأبرياء للخطر".

وتعرض ممثلون آخرون للأمم المتحدة لانتقادات شديدة من مسؤولين إسرائيليين منذ بدء الحرب مع حماس، عقب هجوم شنته الحركة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 من أكتوبر الماضي.

وطالب السفير الاسرائيلى لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عدة مرات باستقالة جوتيريش.