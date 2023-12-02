وليد آل ابراهيم يهنِّئ بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: توجّه رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن ابراهيم آل ابرهيم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة إكسبو 2030.

ورأى آل ابراهيم "هذا الفوز بمثابة تتويج جديد لرؤية 2030 ومنارة على طريق العلياء والمجد التي رسم معالمها سمو ولي العهد." وأضاف: "ترسّخ استضافة الرياض لأكسبو 2030 مكانة المملكة العالمية على خارطة الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، إضافةً لما تشتمل عليه هذه الخطوة من تعزيز لموقع السعودية عالمياً، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي لثقافة الانفتاح والتنوع والتسامح الذي تنتهجه قيادتنا الحكيمة على كافة الأصعدة."

وختم آل ابراهيم: "نحن فخورون بهذا الانجاز الوطني الذي من شأنه مواصلة إبراز الصورة الحضارية للمملكة وتأكيد قدرتها على احتضان وتنظيم أكبر الفعاليات العالمية وأكثرها شهرة واستقطاباً للجمهور من القارات الخمس، ناهيك عن دور اكسبو في دفع العجلة الاقتصادية واستقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية، في موازة مواصلة المملكة لسياسة الاستثمار في اقتصاديات المعرفة وفعاليات الترفيه والسياحة وصناعة المحتوى والطاقة والمشاريع المستدامة وغيرها من دعائم الاقتصاد المتنوع وروافده."