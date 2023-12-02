الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.

أمس, 15:52 GMT

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.

في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".

أمس, 19:47 GMT

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.