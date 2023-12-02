قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "تعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، للقصف المعادي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق، تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي".

أمس, 19:47 GMT

وأضافت: "الطيران الحربي المعادي حلق فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقا جدار الصوت؛ كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت، صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة [إسرائيل]".

وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقف لمدة 7 أيام، في موازاة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.