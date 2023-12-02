اعتماد قرار بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن بأن القرار يدعو البعثة إلى البدء فورًا، في الرابع من الشهر الجاري، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير/ شباط 2024.

وقرر المجلس أن تبدأ عملية تصفية البعثة من الأول من مارس/ آذار، ويدعوها إلى اتخاذ تدابير مالية بالتعاون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة والتي تُعرف بوحدة الدعم المتكاملة للمهمات الدائمة (يونيتامس).

19 نوفمبر, 17:26 GMT

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استلام خطاب من الحكومة السودانية تعلن فيه قرار الحكومة بإنهاء فوري لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس).

وأفاد دوجاريك بأن الحكومة السودانية أعلنت التزامها بالتعاون بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صياغة جديدة متفق عليها.

6 نوفمبر, 17:53 GMT

واعترف القرار بالجهود التي بذلتها "يونيتامس" منذ تأسيسها وأشار إلى رسالة من حكومة السودان إلى رئيس مجلس الأمن تطلب فيها إنهاء ولاية البعثة.

وشدد القرار على أهمية وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وأكد ضرورة تنظيم عملية انتقال وتصفية بعثة "يونيتامس" بشكل منظم لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأداء الفعّال لجميع عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإنمائية.

ودعا القرار الأممي جميع الأطراف السودانية ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة أثناء عملية انتقال وتصفية البعثة، وطلب من الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم بتفاصيل عملية الانتقال والتصفية.