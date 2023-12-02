شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطينى متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على "جنين" ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فتى فلسطينى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال عدوان الاحتلال على مدينة "جنين" ومخيمها، فى التاسع من شهر أكتوبر الماضى.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد باستشهاد الفتى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن. يذكر أن حصيلة العدوان على "جنين" ومخيمها في ذلك اليوم كانت قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة.



وفى السياق ذاته أُصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا" جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد، والآخر في الصدر، وجرى نقلهما إلى المُستشفى، لتلقي العلاج.

واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس الجمعة، جراء قصف الاحتلال منزلين فى حى تل الهوى بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة فى تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة، إلى أكثر من 110 شهداء.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الاحتلال قصف منزلين فى حى تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وسط صعوبات تواجها طواقم الإسعاف والإنقاذ فى الوصول إلى المكان، فى ظل كثافة الغارات.

واستشهد وأصيب عدد من الأشخاص فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فى محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقصف طيران الاحتلال الحربى محيط مدرسة تؤوى نازحين فى حى الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف "مسجد الأمين محمد" فى خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف القصف المناطق الحدودية فى المدينة. وأطلق الاحتلال قذائف دخانية بشكل كثيف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فى المخيم.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون 5 شهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة البطش فى جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال الحربى قصف منزلا بشارع العشرين فى مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف منزلا فى بنى سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال منزلا فى شارع النزاز بحى الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفى وقت سابق، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون فى قصف منزل فى شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن 30 شهيدا وصلوا المستشفى المعمدانى جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التى استمرت لأسبوع واحد فقط.

وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، فى حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الأشخاص فى عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.