"حزب الله" يعلن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيانات منفصلة: "استهداف موقعي الراهب، وجل العلام، بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابة مباشرة".
وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة أيضا".
وكان الحزب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، استهداف مرابض المدفعية في موقع خربة ماعر الإسرائيلي، على الحدود اللبنانية، مضيفا: "مجاهدونا استهدفوا الموقع بالأسلحة الصاروخية"، مؤكدا أنه تمت إصابتها إصابة مباشرة.
وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقف لمدة 7 أيام، في موازاة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.