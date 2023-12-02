البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لصالح مشاريع المناخ

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ومن المتوقع أن تصل نفقات مجموعة البنك الدولي إلى أكثر من 40 مليار دولار، متجاوزة بذلك التخصيص السابق بنحو 9 مليارات دولار، حيث يركز البنك أيضا على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي للمساهمة في صحة الإنسان والكوكب، مع التركيز على جهود التكيف لدعم الدول المتأثرة بالصدمات المناخية والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغير المناخ.
أمس, 10:06 GMT
وفي وقت سابق، دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
أمس, 15:32 GMT
وافتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، يوم الخميس الماضي، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.