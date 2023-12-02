البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لصالح مشاريع المناخ

دبي - محمود عبدالرازق - تسعى المؤسسة المصرفية الدولية لتكثيف جهودها في مكافحة تغير المناخ بشكل أسرع، حيث خصصت 45% من تمويلها السنوي للمشروعات ذات الصلة بتغير المناخ للسنة المالية من 1 يوليو/ تموز 2024 إلى 30 يونيو/ حزيران 2025، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

ومن المتوقع أن تصل نفقات مجموعة البنك الدولي إلى أكثر من 40 مليار دولار، متجاوزة بذلك التخصيص السابق بنحو 9 مليارات دولار، حيث يركز البنك أيضا على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي للمساهمة في صحة الإنسان والكوكب، مع التركيز على جهود التكيف لدعم الدول المتأثرة بالصدمات المناخية والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغير المناخ.

أمس, 10:06 GMT

وفي وقت سابق، دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الجمعة، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، أن محمد بن زايد قد أعلن أن الصندوق الإماراتي قد صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

أمس, 15:32 GMT

وأوضح الرئيس الإماراتي أن الهدف من هذا الصندوق يعود إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما جاء خلال افتتاح أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" يوم الجمعة، في إمارة دبي، والتي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28".

وافتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، يوم الخميس الماضي، مع تعرض الدول لضغوط لزيادة الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري والتخلص من الوقود الأحفوري وسط تدقيق مكثف من دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة الغنية بالنفط.