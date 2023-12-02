شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تسرب مياه التبريد بإحدى مصاف النفط.. وفرق تعمل على إصلاح الخلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية بوحدات الوقود البيئى فى مصفاة ميناء عبدالله اليوم السبت.

وقالت الشركة - عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعى (إكس - توتير سابقا) اليوم السبت، إن طواقم المصفاة باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وذكرت أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي؛ بما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.



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