شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل مجازره في غزة..178 شهيدًا خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أمس الجمعة، إلى أكثر من 178 شهيدًا و589 جريحًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على قطاع غزة، من صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وطال القصف البري والبحري والجوي، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

غارات عنيفة

في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، شن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق جنوب قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية.

كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.