شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انتهاء مهمة بعثتنا السياسية في السودان غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة انتهاء مهمتها السياسية في السودان غدًا الأحد، بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إنهائها بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني الشهر الماضي.

وينهي القرار الذي صاغته بريطانيا تفويض بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم يونيتامس في الثالث من ديسمبر كانون الأول ويطالب بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

سلامة وأمن موظفي يونيتامس

وأنشئت البعثة من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا في يونيو 2020، لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.

وأكد نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، أن السلطات السودانية تظل مسؤولة عن سلامة وأمن موظفي يونيتامس وأصولها خلال هذه الفترة الانتقالية، داعيًا إلى تعاونها الكامل للسماح بانسحاب منظم.

المساعدات الإنسانية والتنموية في السودان

وسيبقى فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية في السودان، فيما تقول المنظمة الدولية إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف السكان، بحاجة إلى المساعدة.

كما أكد دفع الله الحاج مبعوث قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للمجلس، استعداد الحكومة لمواصلة التعامل البناء مع الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون مع الفريق الذي يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وذكر أن تسليم المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى.