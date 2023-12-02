شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الكويتى: صحة الأمير مستقرة وإجراءات قانونية ضد مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ محمد العبدالله بأن الحالة الصحية للأمير الشيخ نواف الأحمد لا تزال مستقرة،وأهاب الديوان الأميري بالجميع إلى تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية. وفق"الأنباء الكويتية".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، قد صرح بأن الأمير الشيخ نواف الأحمد دخل المستشفى صباح الأربعاء الماضى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن حالته الصحية مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه، نعمة الصحة والعافية.

ومن جهة ثانية أصدرت النيابة العامة بالكويت بيانا بشأن الشائعات المتعلقة بصحة الأمير الشيخ نواف الأحمد، أكدت فيه أنها لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه الأقاويل الكاذبة المتعلقة بصحة الأمير وترتيب بيت الحكم.

وشددت النيابة على أنها سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد من ينفث سمومه في المجتمع.

وأضاف البيان ، أن النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأنباء الخاطئة التي طالت صحة أمير البلاد وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت.