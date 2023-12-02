مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج

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30 سبتمبر, 09:54 GMT
وأوضح أن التوافد كان أكثر من المتوقع، حيث حرص المصريون على التوافد رغم المعيقات الكبيرة، أهمها أن أمس الجمعة كان يوم عمل، إضافة إلى الطقس شديد البرودة، والمسافات الطويلة التي يضطر البعض لقطعها من أجل الانتخاب، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1000 كيلومتر.
وأشاد رجب بتعاون القنصلية المصرية والسفارة مع كافة الناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الحالية قد تكسر أرقام مشاركة الناخبين عن الانتخابات السابقة.
وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.
والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Gulf 365 . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
3/6
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
4/6
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
5/6
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
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© Gulf 365 . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.