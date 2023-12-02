مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه "منذ اليوم الأول، وهناك زحام كبير جدًا وإقبال من قبل الجالية المصرية على صناديق الاقتراع داخل السفارة".

30 سبتمبر, 09:54 GMT

وأكد رجب أنه يسعى منذ اليوم الأول لإرشاد الناخبين ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على اجتياز العملية الانتخابية بشكل سلس وبسيط، مع الإشراف على الانتخابات داخل السفارة.

وأوضح أن التوافد كان أكثر من المتوقع، حيث حرص المصريون على التوافد رغم المعيقات الكبيرة، أهمها أن أمس الجمعة كان يوم عمل، إضافة إلى الطقس شديد البرودة، والمسافات الطويلة التي يضطر البعض لقطعها من أجل الانتخاب، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1000 كيلومتر.

وأشاد رجب بتعاون القنصلية المصرية والسفارة مع كافة الناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الحالية قد تكسر أرقام مشاركة الناخبين عن الانتخابات السابقة.

وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.

ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.