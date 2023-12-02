شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت قد أطلقت النار على فلسطيني قرب بلدة تل قرب عند حاجز "المربعة" ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، قبل أن تعتقله وهو مصاب، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

انتهاء الهدنة الإنسانية

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أمس الجمعة، إلى أكثر من 178 شهيدًا و589 جريحًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على قطاع غزة، من صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.