الخليج اليوم .. رئيس الدولة يلتقي رئيس أوزبكستان في مقر cop28

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، شوكت مير ضيايف، رئيس جمهوية أوزبكستان الصديقة، وذلك في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال «cop28»، وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الدولي في مواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية على المستوى العالمي.

وعبَّر رئيس أوزبكستان، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده هذه المبادرة من حرص على دعم العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.