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ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أدى ، الأمير ، اليوم السبت، صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان، وفق "واس" .

وتوفى الأمير ممدوح عن عمر عن عمر ناهز 85 عاما.

 

الصلاة على الميت
الصلاة على الميت

 

الصلاة على الأمير ممدوح
الصلاة على الأمير ممدوح

 

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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