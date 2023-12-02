شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. وأعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان، وفق "واس" . وتوفى الأمير ممدوح عن عمر عن عمر ناهز 85 عاما.

الصلاة على الميت

الصلاة على الأمير ممدوح

الأمير محمد بن سلمان

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