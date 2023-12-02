شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفون بالعرس الانتخابى بالزغاريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركتهم فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، حيث تفاعلوا مع الأغانى الوطنية ، وعَلت الزغاريد والطبول، معبرين عن فرحتهم بهذه المشاركة ، التى عبروا من خلالها عن إرادتهم فى اختيار رئيس مصر.

وشارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى مدينة جدة بالسعودية، فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذى يستمر حتى الأحد.

وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد اليوم الثانى منا لانتخابات توافد أعداد كبيرة من المصريين على مقر السفارة المصرية فى جدة والرياض ، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، ورفع أبناء الجالية المصرية فى جدة ، أعلام مصر ، وسط هتافات "تحيا مصر" ، تعبيرا عن حبهم الشديد بالعرس الديمقراطى فى حب الوطن .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



الجالية المصرية بالرياض

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .



مشاركة المصريين فى الرياض بالانتخابات الرئاسية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.