رئيس الجالية المصرية في باريس لـ"الخليج 365": إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن السفارة المصرية في باريس ورغم صعوبة الطقس، والجو البارد، شهدت إقبالا كبيرًا من المصريين.

وأوضح أن وفدًا مصريًا من باريس كان في استقبال المصريين أمام السفارة المصرية، ضم عددًا من الأقباط بقيادة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأمين العام لرابطة الجالية المصرية بباريس عبد الرحيم الخولي ورئيس المركز الثقافي المصري الفرنسي بباريس رجب النويهي.

وأضاف أنه كذلك كان هناك كل من أيمن حبيب ومحمد الحفناوى من الجالية المصرية وعدد كبير من أبناء الجالية، وجيهان جادو ومنى إبراهيم ممثلات عن المرأة المصرية بفرنسا وعدد كبير من الشباب.

وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.

ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.