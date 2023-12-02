غارة إسرائيلية تقتل عالما فلسطينيا بارزا وأسرته في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وشغل سفيان تايه، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس (آب) 1971، منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، بالإضافة لكونه باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.