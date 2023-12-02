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الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان غالانت الذي أدلى به خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".

وبحسب الصحيفة، أكد وزير الدفاع أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى "القضاء التام" على حماس.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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