شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.6 يضرب "مدنين" التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر، اليوم، بجنوب شرق محافظة مدنين ‏التونسية.‏

وأوضحت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد التونسي للرصد الجوي أن الزلزال حدد بـ ‏‏33.15 درجة عرضًا وبـ 10.70 درجات طولاً.

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إلى ذلك، ضرب زلزال اليوم بقوة 7,6 درجة جزيرة مينداناو في شرق الفلبين.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.