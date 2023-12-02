شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15250 فلسطينيًا منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 15250 فلسطينيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت "الصحة الفلسطينية" أن نحو 250 فلسطينيًا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

العدوان على غزة

أوضحت، تركز الغارات في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وتزامن معها غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، لافتة النظر أن 280 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال عمليات القصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان.