الخليج اليوم .. الولايات المتحدة تعلن إطلاق شراكة لإنشاء سلاسل توريد الطاقة النظيفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة تطلق شراكة لإنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للمناخ المنعقد في دبي.

قالت هاريس خلال مشاركتها في المؤتمر: اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة ستطلق شراكة جديدة للمساعدة في بناء سلاسل توريد للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت، كجزء من هذه الشراكة، نعلن عن قروض ميسرة بقيمة 568 مليون دولار لتحفيز الاستثمارات في إنتاج "الطاقة النظيفة".

وأعلنت هاريس في وقت سابق، على هامش المؤتمر، أن الولايات المتحدة سترسل 3 مليارات دولار إلى صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي، لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتستمر الدورة 28 للمؤتمر الدولي للمناخ (COP-28) حتى 12 ديسمبر. ويحضر المؤتمر قادة أكثر من 140 دولة وأكثر من 70 ألف ممثل لمختلف البلدان، بالإضافة لمشاركة ممثلين لشركات كبرى ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى باحثين وخبراء وصحفيين.

المصدر: تاس