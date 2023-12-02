شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: لن نسمح بنكبة ثانية ونحن جميعا نتعرض لحرب إبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إنه لن نسمح بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني ونحن جميعا نتعرض لحرب إبادة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقفنا ثابت من وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.